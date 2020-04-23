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Türkiye Futbol Federasyonu, Antalya, Katar, Spor, Haber

Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in yeniden oynanması için TFF çeşitli formüller üzerinde dururken, Katar devreye girdi. Maçların Katar'da oynanabileceği ve masrafların karşılanacağı belirtilen öneriye yayıncı kuruluş da olumlu bakıyor.

23.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:25
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu

Süper Lig'in yeniden ne zaman başlayacağı ve hangi formatta oynanacağı konusunda çeşitli görüşler ortaya atıldı.

Fanatik'in haberine göre; izole ortam oluşturularak karşılaşmaların Antalya'da tamamlanması gündeme gelirken, Katar da devreye girdi. Katar Hükümeti, kalan 8 haftanın ülkelerinde oynanması teklifinde bulundu.

TÜM HARCAMALARIN KARŞILANACAĞI GARANTİ EDİLDİ

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkede alt yapının hazır olduğu kaydedilirken, Süper Lig ekiplerinin saha giderleri, konaklamalar gibi tüm harcamalarının karşılanacağı garanti edildi. Haftada çift maçlı takvimle bir ay içinde ligin bitirilebileceği belirtildi.

Katarlı olan, Süper Lig yayıncı kuruluşunun da teklife onay verdiği öğrenilirken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin bu konuda alacağı karar merakla beklenmeye başladı.

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Haber Yorumları (2)
SİVASLI: ZABAHA KADAR ORDAYIK SABAHA KADAR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KATARAKT: taraftarlaıda alacaksa olur
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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