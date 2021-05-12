Katar ekibi El Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesini uzattı

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki teknik adamın iki sezon daha takımın başında kalacağı duyuruldu.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge