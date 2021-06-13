KASTAMONU - Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü "Kahta yaprağı" kilosu 45 liradan alıcı buluyor
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KASTAMONU - Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü "Kahta yaprağı" kilosu 45 liradan alıcı buluyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen "Kahta" türü üzümün asma yaprağı, kendine özgü tadıyla yoğun ilgi görüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yetiştirilen "Kahta" türü üzümün asma yaprağı, kendine özgü tadıyla yoğun ilgi görüyor.

Türkiye genelinde taze asma yapraklarının kilogram fiyatları genellikle 10 ile 25 lira arasında değişirken, kadifemsi, yumuşak ve ince yapıya sahip Kahta yaprağının kilogram fiyatı 45 lira civarında seyrediyor.

Yoğun talep nedeniyle Kahta yaprağı almak isteyenler, birkaç ay önce üreticiye siparişini verip sıraya giriyor. İlçe genelindeki yaklaşık 7 bin dekar üzüm bağından yılda 100 tona yakın asma yaprağı toplanıyor. Asma yaprağı taze, şişelenerek ve salamura olarak tüketiciye sunuluyor.

Geçen yıl 5 liradan satılan "Kahta" üzümünün ise bu yıl 7 liradan alıcı bulması bekleniyor.

Aşağıkayı köyünde Kahta üzümü yetiştiren, aynı zamanda Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanlığını da yapan Hasan Şen, AA muhabirine, Kahta yaprağının dilimsiz yapısının en belirgin özelliği olduğunu söyledi.

Yaprağın arka tarafının hafif tüylü gözüktüğünü anlatan Şen, "Yaprağın kendine özgü bir tadı vardır. Bu yaprağı hem sarması kolaydır hem de yemesi daha lezzetlidir. Hafif ekşi bir tadı vardır. Bu yaprak piştiği vakit kesinlikle siyahlaşmaz, sarı bir renk alır. Önce göze, daha sonra damağa hitap eder." dedi.

Aşağıkayı Köyü Muhtarı Ersin Çoğalmış ise köylerinde yüzlerce yıldır bağcılık yapıldığını, pek çok çeşit asma yaprağı bulunduğunu ama en güzelinin Kahta yaprağı olduğunu dile getirdi.

Işığı bile geçirecek derecede ince oluşu çok özel lezzeti nedeniyle bu yaprağa rağbet gösterildiğini vurgulayan Çoğalmış, "Bağlarımız kuraklık sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Devlet büyüklerimizden sulama göleti istiyoruz. Yukarıda bir sulama göleti projesi var. Onun programa alınıp yapılmasını ve kuraklıktan kurtulmayı istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aşağıkayı köyü sakinlerinden Mümtaz Uncu ise üzüm yetiştiriciliğini babasının ardından kendisinin sürdürdüğünü belirterek, "Onlar çok emek verdi. Harap olsun istemedim, kültürümüz yaşasın istedim. Özellikle bağımızın yaprakları çok değerlidir. Sofralarımızın vazgeçilmez yiyeceği olan sarma, özellikle bizim bağlarımızdaki yapraklardan yapılır. Yörede oldukça talep var. Kimisi bunu şişeler, kimisi salamura yapar." diye konuştu.

KASTAMONU - Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü 'Kahta yaprağı' kilosu 45 liradan alıcı buluyor
KASTAMONU - Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü 'Kahta yaprağı' kilosu 45 liradan alıcı buluyor
KASTAMONU - Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü 'Kahta yaprağı' kilosu 45 liradan alıcı buluyor
KASTAMONU - Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü 'Kahta yaprağı' kilosu 45 liradan alıcı buluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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KASTAMONU - Yaprağı meyvesinden pahalı olan Tosya'ya özgü "Kahta yaprağı" kilosu 45 liradan alıcı buluyor - Haberler
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