21.09.2019 00:17

Kastamonu'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

KASTAMONU'da ticari taksi ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunun 3'ncü kilometresinde meydana geldi. Hasan Daban idaresindeki 37 T 0502 plakalı ticari otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Yusuf Eymen Daban (1), Hüseyin Daban (63), Hasan Daban, Bahar Daban ve Fatma Daban'ı hastaneye kaldırdı. Yusuf Eymen Daban ile dedesi Hüseyin Daban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA