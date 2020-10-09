Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda antrenörler ve bir oyuncu izolasyona alındı
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Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda antrenörler ve bir oyuncu izolasyona alındı

09.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:46
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda antrenörler ve bir oyuncu izolasyona alındı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenörler ve bir oyuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyona alındı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenörler ve bir oyuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyona alındı.

Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli takım kampları için ülkelerine giden oyuncuların, dönüşlerinde Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Oyunculardan birinin test sonucunun pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Testinin pozitif çıkması üzerine klinik şikayeti bulunmayan sporcumuz ev izolasyonuna alındı. Sporcularımızla temaslı antrenörümüz, yardımcı antrenörümüz ve kaleci antrenörümüz de tedbir amaçlı Aksaray ve Sivas deplasman maçlarına götürülmemiştir. Temaslı antrenörlerimiz, Kovid-19 talimatları doğrultusunda izolasyona alınmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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