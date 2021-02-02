Kastamonu Belediyespor, Aksaray Belediyespor maçına hazır
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Kastamonu Belediyespor, Aksaray Belediyespor maçına hazır

02.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:41
Kastamonu Belediyespor, Aksaray Belediyespor maçına hazır

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Helle Thomsen, Süper Lig'de yarın deplasmanda Aksaray Belediyespor ile yapacakları maçla ilgili, "Moralleri toparlamamız için bu maç çok önemli." dedi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Helle Thomsen, Süper Lig'de yarın deplasmanda Aksaray Belediyespor ile yapacakları maçla ilgili, "Moralleri toparlamamız için bu maç çok önemli." dedi.

Ligde 13. hafta mücadelesinde yarın Aksaray Belediyespor'a konuk olacak Kastamonu Belediyespor, EHF Avrupa Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında ise hafta sonu deplasmanda Rusya'nın Lada takımıyla karşılaşacak.

Kastamonu ekibi, Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarını antrenör Helle Thomsen yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Thomsen, AA muhabirine, geçen hafta Yalıkavakspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Kaybetmemiz bizi çok üzdü. O moral düşüklüğü hala sürüyor. İyi ki çarşamba günü maçımız var. Moralleri toparlamamız için bu maç çok önemli. Buradaki maçı oynayıp hafta sonu Rusya'da yapacağımız maça odaklanmak için vaktimiz olacak." ifadelerini kullandı.

EHF Avrupa Ligi'nde bulundukları grupta 4 takımın da üst tura çıkma şansı bulunduğuna dikkati çeken Thomsen, "O nedenle Lada maçı bizim için çok önemli. Deplasman maçlarından kesinlikle puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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