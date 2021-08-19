Kaspersky, salgınla ilgili 5 binden fazla kimlik avı web sitesi tespit etti
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Kaspersky, salgınla ilgili 5 binden fazla kimlik avı web sitesi tespit etti

Kaspersky, salgınla ilgili 5 binden fazla kimlik avı web sitesi tespit etti
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Kaspersky, salgınla ilgili 5 binden fazla kimlik avı web sitesi tespit etti.

Kaspersky, salgınla ilgili 5 binden fazla kimlik avı web sitesi tespit etti.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, Mart 2020'den Temmuz 2021'e kadar 1 milyondan fazla kullanıcının bu siteleri ziyaret etme girişimini engelledi.

Dolandırıcıların salgından nasıl yararlandığını daha iyi anlamak için Kaspersky uzmanları, salgınla ilgili spam e-postaları ve kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmak için tasarlanmış kimlik avı sayfalarını analiz etti.

Çeşitli sahte ödeme teklifleri ve indirimli Kovid-19 testleri, siber suçlular tarafından kullanılan en yaygın yöntemler arasında yer aldı. Son zamanlarda restoranlar ve halka açık etkinlikler için sahte QR kodları ve aşı sertifikaları için kimlik avı reklamları da popüler hale geldi.

Salgınla ilgili dolandırıcılık faaliyeti Mart 2021'de zirve yaptı. Kaspersky araştırmacıları, siber suçluların çabalarını yoğunlaştırmasından önce haziran ayında hafif bir düşüş gözlemledi. Bu ay boyunca Kaspersky ürünleri, pandemiyle ilgili kimlik avı web sitelerini mayıs ayına göre yüzde 14 daha fazla oranda tespit etti ve engelledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İçerik Filtreleme Yöntemleri Araştırma Başkanı Alexey Marchenko, siber suçluların kullanıcı verilerini elde etmeye çalıştığını belirterek, "Kimlik avı genellikle bunun için kullanılır. Kullanıcı bir reklamdan veya e-postadan gelen bağlantıyı takip eder ve kişisel bilgilerinin ve banka kartı bilgilerinin istendiği bir sayfaya gider. Saldırganlar, bu bilgilere sahip olduklarında bunu hesaptan para çalmak için kullanabilir. Pandemi hakkında bir mesaj görürseniz, bilgilerin resmi bir kaynaktan geldiğini her zaman iki kez kontrol etmenizi ve kişisel verilerinizi asla şüpheli sitelere vermemenizi öneririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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