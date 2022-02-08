Kaskatı kesilip acı çekti! Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündeme oturdu
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u 5-4 mağlup ederken İstanbul ekibinin kalecisi Emiliano Viviano'nun soğuktan titrediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Uzatma devrelerinde oyunun durduğu sırada ekrana gelen İtalya kalecinin titremekten kendini alamadığı ve adeta acı çektiği görüldü.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir mücadeleye sahne oldu. Fatih Karagümrük, 2 kez geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
TİTREMEKTEN KENDİNİ ALAMADI
Uzat devresinin 111. dakikasında oyun dururken, Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar ekrana geldi. İtalyan eldivenin soğuk sebebiyle adeta acı çektiği görülürken o anlar sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.