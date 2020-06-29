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Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Bosna Hersek basınına açıklamlarda bulunan Kasımpaşa'nın Boşnak futbolcusu Haris Hajradinovic, Beşiktaş forması giymek istediğini dile getirdi.

Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
29.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:19

Kasımpaşa'da forma giyen Boşnak futbolcu Haris Hajradinovic, ülkesinin basınına verdiği röportajda Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyledi.

Süper Lig'de takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda takım bütçesini aşağı çekerek genç isimlere yönelecek olan Beşiktaş'la ilgili Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'ten sürpriz bir açıklama geldi.

"İMKANSIZ DEĞİL"

Sport1'e konuşan yetenekli futbolcu, "Zamanı geldiğinde, bir teklif varsa oturup konuşacağız. Bir gün Beşiktaş formasıyla oynamak istiyorum, ancak bir sonraki dönemde neler olacağını göreceğiz. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

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