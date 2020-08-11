Kasımpaşa Teknik Direktörü Altıparmak: Türkiye'nin en kurumsal kulübüne geldim Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altıparmak, imzadan sonra Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEDEFİMİZ BÜYÜK"

Altıparmak, çok iyi yönetilen bir kulübe geldiğini belirtirken, "Türkiye'nin en kurumsal ve üst düzey kulübüne geldim. Heyecanlı ve mutluyum. Kendi vizyonum ve kulübün vizyonu örtüştüğü için bu tercihi yaptık. Bizi tercih ettikleri için başkanımız Turgay Ciner ve Serkan Reçber'e teşekkür ediyorum. Bu sene hedeflerimiz büyük. Geçen sene 10'uncu olmuş bir takımdı. Daha üst sıraları hedefleyeceğiz. Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız" dedi."KULÜPTE HERKES KENDİ İŞİNİ YAPIYOR"

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını söyleyen Altıparmak, "Burada herkes kendi işini yapıyor. Çalıştığımız diğer kulüplerde başka işler de yapıyorlardı. Biz de hoca olarak sahayla ve futbolcularımızla uğraşacağız. Bu da başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Takımla tanıştık. Futbolcu olarak hepsini tanıyoruz. İyi futbolcular, iyi karakterler var. Bu karakterlerin içine, eksiklerimizi tespit edip kulübün vizyonuna uygun isimleri katarak yola devam edeceğiz. Transfer politikamızı söylemiyoruz. İsimler duyulunca transfer farklılaşıyor. Eksiklerimizi belirleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

- İstanbul

Kaynak: DHA