Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı
Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.
beIN SPORTS'un haberine göre Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşen Kasımpaşa, son olarak Tayfur Havutçu'da karar kıldı ve 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
LUCESCU'NUN YARDIMCISIYDI
Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da görev yapmıştı.
Haber Videosu: Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı
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OĞUZ ÇETİN VE TAYFUR HAVUTÇUDAN BİR NUMARA OLMAZ, DONUK MAT HEYCANSIZ İNSANCIL TARAFLARI DİALOGLARI KISITLI. . HEP DİSİPLİN İLE YÜRÜMÜYOR BU İŞLER. . YARDIMCI ANTRÖNÖR OLARAKTA YILLARCA MİLLİ TAKIMDA BİR HİÇTİLER. . İYİ PARA KALDIRDILARCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır