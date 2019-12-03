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Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

03.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:14
Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen , Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

beIN SPORTS'un haberine göre Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşen Kasımpaşa, son olarak 'da karar kıldı ve 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

LUCESCU'NUN YARDIMCISIYDI

'nun A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da görev yapmıştı.


Haber Videosu

: Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı
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HABER YORUMLARI (1)

  • DOĞRUYA DOĞRU:
    OĞUZ ÇETİN VE TAYFUR HAVUTÇUDAN BİR NUMARA OLMAZ, DONUK MAT HEYCANSIZ İNSANCIL TARAFLARI DİALOGLARI KISITLI. . HEP DİSİPLİN İLE YÜRÜMÜYOR BU İŞLER. . YARDIMCI ANTRÖNÖR OLARAKTA YILLARCA MİLLİ TAKIMDA BİR HİÇTİLER. . İYİ PARA KALDIRDILAR
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