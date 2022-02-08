Kasımpaşa, Midtjylland'den Awer Mabil'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Danimarka ekiplerinden Midtjylland'den Awer Mabil'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Güney Sudan asıllı Avustralyalı kanat oyuncusu ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalandı. Törene Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç da katıldı.

Awer Mabil, bu sezon Midtjylland'de 6'sı Avrupa kupaları olmak üzere 16 resmi müsabakada forma giydi ve 3 kez fileleri havalandırdı. Avustralya Milli Takımı'nın da formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 22 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.