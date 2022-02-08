Kasımpaşa, Midtjylland'den Awer Mabil'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa, Midtjylland'den Awer Mabil'i kadrosuna kattı

AA, Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Midtjylland'den Awer Mabil'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Danimarka ekiplerinden Midtjylland'den Awer Mabil'i transfer etti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Danimarka ekiplerinden Midtjylland'den Awer Mabil'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Güney Sudan asıllı Avustralyalı kanat oyuncusu ile Kemerburgaz Tesisleri'nde sözleşme imzalandı. Törene Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç da katıldı.

Awer Mabil, bu sezon Midtjylland'de 6'sı Avrupa kupaları olmak üzere 16 resmi müsabakada forma giydi ve 3 kez fileleri havalandırdı. Avustralya Milli Takımı'nın da formasını terleten 26 yaşındaki futbolcu, 22 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kasımpaşa, Midtjylland'den Awer Mabil'i kadrosuna kattı

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig, Güney Sudan, Midtjylland, Kasımpaşa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title