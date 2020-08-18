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Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı

Transfer döneminde hareketli dakikalar yaşayan ve Galatasaray'a Fatih Öztürk'ü, Fenerbahçe'ye ise Mame Thiam'ı gönderen Kasımpaşa, bu iki transferde iki büyük kulüpten Türk futboluna mali kriz döneminde destek olmak için bonservis bedeli almadığını açıkladı. İstanbul ekibi, üç büyüklerin diğer üyesi Beşiktaş'a da destek olduğunu duyurdu.

18.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:32

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son dönemde transferde hareketli dakikalar yaşıyor. Ligin dev ekiplerinden Galatasaray'a Fatih Öztürk'ü, Fenerbahçe'ye ise Mame Thiam'ı yollayan İstanbul temsilcisi, bu transferlerde iki büyük kulüpten bonservis bedeli almadığını ve mali olarak zorluk yaşanan şu dönemde rakiplerine yardım ettiğini dile getirdiği bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önceki yıllardan bugüne mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'IN KAMPANYASINA DESTEK

Kasımpaşa, üç büyüklerin diğer üyesi Beşiktaş'ın kriz döneminde yaptığı "Bırakmam Seni" kampanyasına destek verdiğini de söyledi ve "Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır. Bu noktada; Beşiktaş Kulübü'nün "Bırakmam Seni" kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sanırsız bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarında yayınlama kararı almıştı" açıklamasında bulundu.

150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Kasımpaşa, kulübün sahibi Turgay Ciner'in bugüne kadar Türk futboluna 150 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını da belirtti ve açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Süper Lig'de 8 seneyi bitirip 9. sezona başlayan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgay Ciner; ülkemize önemli, farklı ve ayrıcalıklı bir takım kazandırabilmek maksadıyla benzeri görülmemiş bir şekilde bugüne dek Türk futboluna 150 milyon dolar yatırım yapmıştır. Bu süreçte; bugün tamamına yakını ülkemizin önemli takımlarında forma giyen çok sayıda oyuncuyu Süper Ligimize kazandırmış, yurt içi ve yurt dışına önemli transferler gerçekleştirmiştir. Tarihi bir semt takımı olan Kasımpaşamızı güçlü bir takim haline getirmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bütün dünyada olduğu gibi kulüplerimiz de çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır."

"DÜŞME OLMAMASI İÇİN GAYRET SARF ETTİK"

Çok tartışılan küme düşmeme konusu da Kasımpaşa'nın kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamada kendisine yer buldu.

İstanbul ekibi, küme düşmenin kalkması için çaba sarf ettiklerini belirtip "Kulüplerimiz; yayın gelirlerinin azalması, seyircisiz oynama, kombine gelirlerinden mahrum kalma gibi gibi çok ciddi maddi kayıpların içerisindedir. Kasımpaşa Spor Kulübü; bu zor süreçte tamamı kendisi ile ilgili olmasa dahi takımlarımızın karşılaştığı sorunları gündeme getirmekte ve bunlara çözüm üretmek adına önemli adımlar atmayı bir görevden çok sorumluluk olarak görmektedir. Bu bağlamda; pandemi sürecinden dolayı liglerin 12 Eylül öncesi başlamasının yanlış olacağını ısrarla dile getirdik. Ayrıca ligden düşmenin bu sezon olmaması için büyük gayret sarf ettik. Yine Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırı kararını ertelemesi konusunda 'inandığımız gerekçeler' nedeniyle çaba gösterdik. Türk futbolunun içinde bulunduğu mali çıkmazı daha da derinleştirecek olan, mevcut kulüp başkanlarını görev sürelerinden önceki borçlardan sorumlu kılan, uygulanabilirliği imkansız, haksız rekabeti ve adil olmayan koşulları ortaya çıkaran harcama limitleri konusunu, tüm kulüplerinin lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi hususunda gayretlerimizi sürdürdük. Bilinmelidir ki, Kasımpaşa Spor Kulübü hiçbir kişi ve kuruma borcu olmayan, yıl sonunu kâr ile kapatıp 'artı bütçe' sahibi olan, herhangi bir mali problemi bulunmayan, bir kulüptür. Bütün gayreti futbolumuzun geleceği adınadır. Tüm bunların yanı sıra Kasımpaşa, Türk futbolunun çok önemli değerleri olarak gördüğü 3 güzide kulübümüz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın önceki yıllardan bugüne gelen mali zorluklarını aşmasını, gelecekte daha güçlü ve başarılı olmalarını, futbolumuzun kalitesinin ve değerinin artması adına bir zorunluluk olarak görmektedir" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

"BEN DEĞİL BİZ DİYEN"

Türk sporuna katkısını sürdürmeyi planlayan Kasımpaşa, "Kasımpaşa Spor Kulübü, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk sporuna katkıyı arttırarak sürdürme kararı almıştır. Bu sene 100. yılını kutlayacak olan Kasımpaşa Spor Kulübü, "Semtlerin efendisi, efendilerin semti" sloganıyla, "Ben" değil "Biz" diyen, her zaman olduğu gibi Türk futbolunun sorunlarını kendi sorunu olarak gören, taraftarı, oyuncusu ve teknik kadrosu ile Türk futbolunun yeni yepyeni eskimez ideallerini gerçekleştirme hedefiyle futbolumuza hizmet etmeye devam edecektir. Kasımpaşa Spor Kulübü bu maksatla; sürdürülebilir rekabetçi ve başarılı bir lig olması için elinden gelen her türlü gayreti geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecektir" diyerek Yönetim Kurulu imzalı açıklamasını sonlandırdı.

Kasımpaşa, Mame Thiam ve Fatih Öztürk transferlerinde Galatasaray ile Fenerbahçe'den bonservis bedeli almadı
Haber Yorumları (2)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Ne büyük iş yapmışlar seneye de bilmem kaç milyon euroya sattıklarında pişman olup zırlamayın sonra
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
KARTAL: Size de kupa versinler
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