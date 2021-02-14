Kasımpaşa maçının ardından

Fatih Terim: 3 puanı hakkımızla aldığımız için mutluyum

Fuat Çapa: VAR'da Fırat hoca varmış. Kasımpaşa'ya karşı sıkıntısı var gibi görmeye başladım

Kaan ÜLKER/ - Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "6-7 maçtır çarşamba-pazar gelen ve devamlı oynayan oyuncularımız var. Alanya maçında yorgun olduklarını gördük. Diğerleri hazır olmalı. Onlara şans verdik. Dünden açıkladım kadroyu. Sahanın böyle olacağını tahmin ettik ama bu kadar da bilmiyorduk. Mücadele gücü yüksek bir ilk yarı oldu. İlk yarıda 'helal olsun' dedirtecek bir oyun oynadık. Top kontrolünün zor olduğu, saha şartlarının ağır bastığı ortamda ilk yarı bir tane pozisyon vermeden, çok iyi, normal bir zeminde oynuyormuş gibi müthiş bir oyun oynadılar. İkinci yarı başa baş görünse de hatalı bir gol yedik. Ondan sonra oyunu bırakmadılar. Haklı bir galibiyet aldık. Bu havada, bu sahada, bu şartlarda, ne oyun anlayışınızı sahaya yayabileceğiniz bir ortam var, ne çalıştığınız varyasyonlar yapmaya imkanınız var. Bu mücadele çok önemliydi. Yan, duran topların hataların neticeyi tayin edeceği bir ortamdan çıkmak hiç kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 6 maçtır üst üste geliyoruz; 18 puan. Bunun içinde deplasmanlar, önemli maçlar var. O yüzden mutluyum 3 puan aldığımız için. Hakkımızla aldığımız için de mutluyum" ifadelerini kullandı."KEREM DAHA DA ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla ilgili gelen soruya ise tecrübeli teknik adam şu cevabı verdi: "Kerem'e çoğu zaman şans verdim. Bugün ilk defa 11'de verdim. Kendisinden daha çok şey beklediğimiz, şu an beklediğimizden fazla randıman veren gencimiz. Erzincan'dan aldık. Çok da mutluyuz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Daha da önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim. Genç oyunculara bol bol şans veriyorum. Dün bir fotoğraf gördüm. Liverpool ile Leicester oynuyor. Çağlar ile Ozan'ın fotoğrafı. İnsan gurur duyuyor. Bazı şans verdiğimiz oyuncular Premier Lig'de, Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da oynuyor. Bu örneklerden hareket ederek önce Galatasaray'da sonra da başka yerlerde olacak inşallah. Kerem de böyle yeteneğimiz bizim."Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Gara'da terör örgütü PKK tarafından mağarada alıkonularak şehit edilenler için başsağlığı diledi.ÇAPA: VAR'DA FIRAT HOCA VARMIŞ. KASIMPAŞA'YA KARŞI SIKINTISI VAR GİBİ GÖRMEYE BAŞLADIM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise yaptığı açıklamada, "Dün akşamdan itibaren planlarımız değişti. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde sahaya yansıtmak mümkün değildi. Hava şartları müsaade etmedi. Zeminin çok fazla ağırlığı zaman zaman sıkıntıya soktu. Duran toplarda, uzun toplarında etkili olunacağı belliydi. Golü yedikten sonra bu zeminde oynanması gibi oynadık. İkinci yarı doğur zaman beraberliği yakaladık. Ondan sonra oyun dengeli gidiyordu. Varga'ya yapılan penaltı pozisyonu vardı. Verilmeyen bir penaltımız var. Şunu anlamadım; hakemin bize verilen penaltıda VAR'ı beklemeden penaltıyı çalması, bizim pozisyonda çok yakın olmasına rağmen vermemesi, VAR'daki hakemlerin hiçbir şekilde değerlendirmemesi bizi şaşırttı. VAR'da Fırat hoca varmış. Kasımpaşa'ya karşı sıkıntısı var gibi görmeye başladım. Ne zaman bizim maçları yönetse bu tür sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da bize çok pahalıya mal oluyor. Galatasaray'dan daha iyi pozisyona girdik. Maalesef maçın son kısmında Donk'un da katılmasıyla Galatasaray hava hakimiyeti arttırdı. Önlem almaya çalıştık ama maalesef penaltıdan öneki pozisyonda rakibimizi karşılayamadık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Emeğimin karşılığını alamadığımız için daha da üzüldük. Sadece sizin pozisyona girmeniz yeterli kalmıyor. Bazı etkenlerin de sizinle birlikte olması gerekiyor. Bugün eksik kaldık. Karşılaşmalardan sonra bu tür pozisyonlar için bir şeyler söylediğimiz zaman çok fazla ciddiye alınmıyor. Şampiyonluğa oynayan takımlarda pozisyonlarda verilmediği zaman günlerce konuşuluyor. Bu Galatasaray'ın galibiyetine gölge düşürmek için kesinlikle değil. Yarışa 4'ten fazla takım sokmak istiyorsak herkese aynı mesafede yaklaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER