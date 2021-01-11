Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçı, misafir takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa maçı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Çok iyi hazırlandığımız, kazanmayı arzuladığımız bir maçtı. Maalesef mağlubiyet ile ayrılıyoruz. Rakibimizi de kutluyoruz. Oyuna iyi başladık. Üstünlüğümüz ile geçti ama atak yaparken kalemizde gördüğümüz talihsiz goller geri düşmemize neden oldu. Arkasından attığımız penaltı golüyle maça tutunduk ve ikinci yarıya daha hırslı ve arzulu başladık. Rakibimizi kaleye getirmedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk. Bu konuda üzüntülüyüz. İleriki haftalarda çalışmalarımız daha da gelişecektir. Bunu telafi edeceğiz" dedi.

"MAÇIN UZATMA DAKİKASI 5 DAKİKA MIYDI?"Bir gazetecinin Alanyaspor'un daha fazla topa sahip olmasına rağmen yaşadığı puan kayıpların önüne geçmek için rakip takımların oyununa nasıl çözüm bulacağıyla ilgili sorusuna Tokatlı, "Buna çare bulacağız. Çalışmalarımız o yönde gidiyor, biraz da geliştirmemiz lazım. Ayrıca 10 kişiye karşı oynamak zordur. İlerleyen dakikalarda gol bulmayınca hem rakibin direnci artıyor hem de moral ve motivasyonunuzda etkileşimler oluyor. Ama son dakikaya kadar kazanma arzusu bizi sevindirdi. Ama maalesef sonuçta mağlup olduk. Bir de maçın uzatma dakikası 5 dakika mıydı diye düşünmeden edemiyoruz" yanıtını verdi.KASIMPAŞA CEPHESİKasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise karşılaşmaya Alanyaspor'un bugüne kadar oynadıkları maçları analiz ederek iyi hazırlandıklarını belirtirken, şöyle konuştu: "Alanyaspor'un karşılaşmayı nasıl oynayacağı çok netti. Ligde her maçta ortalama yüzde 65 topa sahip olan bir takım ve bu oranlara karşı mücadele etmek kolay değil. Alanyaspor'a karşı uzun süre oyun oynayabilen oyunculara sahip olmamız lazım. Bunu da Alanyaspor çok iyi şekilde değerlendiriyor. Belki göze çok hoş gelen bir oyun oynamadık bugün, bu bir gerçek ama biz bunu bilerek maça hazırlandık. Çok sayıda eksik oyuncularımız da vardı. Forvet oyuncumuz Fode, Julian ve Tarkan yoktu. Tirpan ve Ahmet Oğuz takımdan ayrıldı. Yani oyuna alternatif olarak direkt başlayacak oyuncularımız yoktu. Oyunun gidişatı bizim istediğimiz gibi oluştu, özellikle 2'nci yarıda merkezi kapatarak kazanmış olduğumuz toplarla geçiş yönünde oynamaya çalıştık. 1'inci golde çok net şekilde yapmış olduğumuz çalışmaları görmüş olduk. Kırmızı karttan sonra rakibinin baskısı artı ve biz savunmaya ağırlık vermek zorunda kaldık. 2'nci gol ise doğru zamanda oldu ama rakip gol attıktan sonra 2'nci devrenin bizim için çok zor olacağını biliyorduk. Özellikle fizik kalitesi çok yüksek olan bir takıma karşı oynuyoruz. Bizim de bu sezon zaaflarımızdan bir tanesi yan toplar ve fizik kalitesi çok yüksek bir takım değiliz. 70 dakika 10 kişi oynayıp deplasmanda 2-1 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Sadece galip gelmek değil, önümüzdeki haftalar içinde çok önemli. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz, özellikle şans verdiğimiz arkadaşlar bu şansı iyi değerlendirdi. Takım içerisindeki rekabeti artırmış olduk. Yeni gelen arkadaşımızın (Isaac Thelin) bize katkısı çok oldu. Bu hafta içerisinde takıma 1 veya 2 oyuncu takviyesinde bulunacağız. Transfer dönemi bitene kadar inşallah 4-5 oyuncu daha takviye yapmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezonki Kasımpaşa'yı tekrar oluşturmaya çalışıyoruz.""AYTAÇ'A GELEN BİR RESMİ TEKLİF YOK"

Aytaç Kara'nın adının Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soru üzerine de Çapa şu yanıtı verdi: "Benim bildiğim kadarıyla bize gelen herhangi bir şey yok. Gelseydi yöneticilerimize gelirdi ve bize bu konuyu iletirlerdi. Bugüne kadar da gelmediler. Aytaç ile konuştuğumda herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi, sezon sonu sözleşmesinin bittiğini biliyoruz. Hatta biz kulüp olarak onunla sözleşmeyi yenilemek istediğimizi de söyledik. Ama transfer dönemi olduğu için önce transferlerimizi halledip ondan sonra sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşeceğiz. Yani Aytaç'a talip olunması gayet normal. Geçtiğimiz sezon da bazı oyuncularımıza vardı. Yani takım olarak iyi işler yaptığınızda çok sayıda oyuncunuz üst sıralardaki takımlarca istenir. Bugün Alanya'dan da 5-6 oyuncu üst sıralardaki takımlarca isteniyor. Bu iyi işler yaptığınız gösterir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU