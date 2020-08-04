Kasımpaşa Kulübü: "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi...
Kasımpaşa Kulübü: "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir.
04.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:03
Kasımpaşa Kulübü: "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir." - İSTANBUL
Kaynak: İHA