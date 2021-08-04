Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Wolfsburg'da forma giyen oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Chelsea, PSV, Hamburg, Schalke 04 ve Mainz gibi takımlarda oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tuğba Özay Yusuf Güney Yıldız Tilbe
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Meliha İsmailoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:19:30. #1.14#

title