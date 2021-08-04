Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı stoper Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Wolfsburg'da forma giyen oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Chelsea, PSV, Hamburg, Schalke 04 ve Mainz gibi takımlarda oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 25 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük