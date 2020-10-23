Kasımpaşa - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Kasımpaşa - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

23.10.2020 18:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:49
Kasımpaşa - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları bugün başlıyor. Buna göre Kasımpaşa - Göztepe bugün karşı karşıya gelecek. Maç 23 Ekim Cuma günü oynanacaktır. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kasımpaşa - Göztepe maçı bugün 20:00 'da başlayacaktır. Peki Kasımpaşa - Göztepe nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kasımpaşa - Göztepe maçı 23 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam saat 8'de başlayacaktır.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Kasımpaşa - Göztepe maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında da yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMLERİ

BURAK ŞEKER(Hakem)

SAMET ÇAVUŞ(1. Yardımcı Hakem)

FURKAN ÜRÜN(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN TOKAT(Dördüncü Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

MUSTAFA SARAL(Temsilci)

EKREM GÜLEN(Temsilci)

ERHAN ASLAN(Temsilci)

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