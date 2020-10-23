Kasımpaşa - Göztepe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları bugün başlıyor. Buna göre Kasımpaşa - Göztepe bugün karşı karşıya gelecek. Maç 23 Ekim Cuma günü oynanacaktır. Peki Kasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?