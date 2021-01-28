Kasımpaşa, Dusko Tosic ile imzaladı
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Kasımpaşa, Dusko Tosic ile imzaladı

28.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:23
Kasımpaşa, Dusko Tosic ile imzaladı

Kasımpaşa Kulübü, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou takımının formasını giyen Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


Kasımpaşa, Dusko Tosic ile imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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