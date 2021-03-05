Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi
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Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi

05.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:51
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmakta ısrarcı olduğunu söyledi. İmamoğlu, yapının Osmanlı mirası olduğunu belirterek "Tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Kasımpaşa'da bulunan Divanhane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden Divanhane'nin durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

İMAMOĞLU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İmamoğlu, bakanlığın Osmanlı mirası olan Divanhane'yi ısrarla yıkmaya çalıştığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı."

Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi
Haber Yorumları (8)
LA Bİ GET YALAN DÜNYA: işingücün polemik sen kim Osmanlı mirasına sahip çıkmak kim bir çıkarın vardır. fos çıktın foss içi boş hava civa bunun herşeyi yalan , basitlik
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ŞAŞIRMADIK: Yıkmayıp, restarasyon yaptıklarının bile canını okudular. Şaşırmadım.
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DİRİLİŞ: ADAMSIN İMAMOĞLU
Cevap Yaz 39 45 Yayından Kaldır
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