Kasımpaşa'da Quaresma ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa, Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıklayarak, vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.
29.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:29
Kasımpaşa, Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma ile yolların ayrıldığını açıklayarak, vermiş olduğu emekler için teşekkür etti.
Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Quaresma, 2019-2020 sezonun başında Kasımpaşa'ya katılmıştı. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paşa ile 26 resmi müsabakaya çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
Ricardo Quaresma, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Porto, Chelsea, Inter, Beşiktaş ve Al Ahli formaları da giydi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA