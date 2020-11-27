Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti
27.11.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:11
Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapar Buz, şu ifadeleri kullandı;"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.
Kasımpaşa teknik direktörlüğünden istifa ediyorum. Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süha Gür