Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'da Sivasspor mağlubiyetinin ardından Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Dibe vuran Kasımpaşa'da bir dönem sona erdi! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı

Dibe vuran Kasımpaşa'da bir dönem sona erdi! Hakan Kutlu'yla yollar resmen ayrıldı

 İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcudan enfes bir röveşata

İstanbul'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcudan enfes bir röveşata

 Vitor Pereira'nın tüm derbi planları altüst oldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

Vitor Pereira'nın tüm derbi planları altüst oldu! İşte sakatlanan Ferdi'nin sahalara döneceği maç

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title