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Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.08.2019 13:28
Kasımpaşa, Alanyaspor maçına hazır

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pas organizasyonu ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktik çalışma ile sona erdiği aktarıldı.

Antrenmanda, kaleciler Ramazan Köse, Fatih Öztürk ve Murat Can Yıldız'ın kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştığı ifade edildi.

Kasımpaşa, Alanyaspor maçı için akşam saatlerinde hava yolu ile Alanya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA
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