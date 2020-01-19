Kasımpaşa: 6-0

19.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:03

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Zorbay Küçük xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Pereira xxx, Hüseyin xxx, Campi xxx, Kamil Ahmet xx, Mikel xxx, Sosa xxx (Dk. 61 Abdulkadir x), Ekuban xx (Dk. 56 Serkan xx), Ndiaye xxx (Dk. 79 Doğan x), Nwakaeme xxxx, Sörloth xxxxKASIMPAŞA: Fatih x - Doğucan x, Brecka x, Fernandes x, Özgür x, Tarkan x, Aytaç x, Thiam x (Dk. 59 Ndongala x), Hajradinovic x, İlhan x (Dk. 50 Sarlija x), Koita xxGOLLER: Dk. 25 Sosa, Dk. 26 - Dk. 55, Dk. 88 Sörloth, Dk. 29 - Dk. 83 Nwakaeme (Trabzonspor)KIRMIZI KART: Dk. 46 Fernandes ( Kasımpaşa )SARI KARTLAR: Pereira (Trabzonspor) - Aytaç, Fernandes, Sarlija (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile çıktığı ikinci resmi maçından da galibiyetle ayrılan bordo mavililer, ligde ise son üç maçını da galibiyetle tamamlamış oldu. Trabzon ekibi ayrıca son iki lig maçında ise 6'şar gol kaydetti. Kasımpaşa ise bu sonuçla ligde son üç maçından da puan çıkaramadı.

12'nci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafayla vuruşunda Fatih kaleyi bulan meşin yuvarlağı kontrol etti.18'inci dakikada Hajradinovic'in ceza sahasının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta Uğurcan topu kontrol etti.25'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.26'ncı dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasına arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.29'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında topu rakibinden çalan Nwakaeme, meşin yuvarlağı sağına çekip vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu: 3-0.39'uncu dakikada Koita'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda dokunarak kornere çeldi.46'ncı dakikada ceza sahası yayının solundan kaleye doğru giden Sörloth'u formasından çekerek durduran Fernandes, hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırarak ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.55'inci dakikada Nwakaeme orta sahadan aldığı topla birlikte ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı, Sörloth arka direkte boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.72'nci dakikada Serkan sağ kanattan rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasın önündeki Sörloth'a çıkardı, onun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.83'üncü dakikada Serkan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Nwakaeme'nin kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu: 5-0.88'inci dakikada Doğan'ın sol kanattan ortasında Serkan'ın altıpas çizgisi üzerinden kafayla vuruşunda top üst direğe çarpıp Sörloth'un önünde kaldı, onun boş kaleye kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0.

Karşılaşma 6-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA