Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü

Kasım verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu. Buna göre, ocakta memura enflasyon farkı ödenmesi kesinleşti. Yeni yılda memurun aldığı zamma yüzde 3'lük enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 7 zam alacak.

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5,75 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

MEMURA YÜZDE 3, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı ödeneceği de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

Yeni ekonomi programında yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 10,5 olarak ortaya konulmuştu. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda ise yüzde 12,1 oranında enflasyon tahmini vardı. Ancak kasım sonu itibariyle bakıldığında kasım ayındaki yüzde 2,3 enflasyon artışıyla birlikte yıllık TÜFE yüzde 14,03 olarak gerçekleşti.