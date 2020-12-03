Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü
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Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü

03.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:35

Kasım verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu. Buna göre, ocakta memura enflasyon farkı ödenmesi kesinleşti. Yeni yılda memurun aldığı zamma yüzde 3'lük enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 7 zam alacak.

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5,75 zamma hak kazandı.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek.

MEMURA YÜZDE 3, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı ödeneceği de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

Yeni ekonomi programında yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 10,5 olarak ortaya konulmuştu. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda ise yüzde 12,1 oranında enflasyon tahmini vardı. Ancak kasım sonu itibariyle bakıldığında kasım ayındaki yüzde 2,3 enflasyon artışıyla birlikte yıllık TÜFE yüzde 14,03 olarak gerçekleşti.

Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü
Haber Yorumları (24)
TT: 2500 düz olacak en fazla 2600 olması gereken 5bin tl insanca yaşamak için
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DURMUŞ: Emekli perişan, emekli bitik yakında bütün emekliler toplu halde dinlenmeye çıkarız.
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YORGUN: ELEKTRİĞE, DOĞALGAZA, SUYA YAPILAN ZAMLAR 5O''Yİ AŞMIŞKEN; PETROLDEKİ ZAM HAKEZA, GIDA E İLE 70 ARASINDAYKEN AÇIKLANAN ENFLASYONA BİR BAKIN ALLAH AŞKINA. SEÇİLENLER MİLLET İÇİN ÇALIŞMASI GEREKİRKEN AKRABAİMAHLÜKATI KORUYOR. YÜCE ALLAH''IN ADALETİNE HAVALESİNİZ. SİZDEKİ ADALET TERAZİSİNİN ŞERAZESİ BOZULDU. AMA ALLAH''IN ADALETİ ŞAŞMAZ.
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