Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
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Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

03.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:43

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 11,74 oldu. Böylece kasımda kiralara en fazla %11,74 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %11,74 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 2,13 artarak yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 11,74 oldu. Buna göre kasım ayında kiralaraTÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,74 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %11,74
  • Zam bedeli: 117
  • Zamlı kira bedeli: 1.117 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

  • Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.229 lira
  • Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.340 lira
  • Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.452 lira
  • Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.564 lira
  • Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.676 lira
  • Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.787 lira
  • Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.899 lira
  • Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.011 lira
  • Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.123 lira
  • Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.234 lira
Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

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Haber Yorumları (3)
OHA: HANGİ EV SAHİBİ BU RAKAMLARI KABUL EDİYOR EV SAHİBİ DİREK KENDİ BİLDİĞİNİ DİYOR EV KİRASI 750 TL EV SAHİBİ DİYOR BENİM EV KİRAM 1150 İSTERSEN KALIRSIN İSTEMESEN DE ÇIKARSIN
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ÜLKEBAŞ: ASGARİ ÜCRETE 3 - 4 ZAM OLUR KİRAYA GELEN ORANA BAK NEYSE TÜRK EKONOMİSİ DÜNYA LİDERİ NASILSA
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KİRACI: Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyin! Kış ayında diken üstündeyiz. Her ay kira için zam haberi yapıyorsunuz!
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