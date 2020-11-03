Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 11,74 oldu. Böylece kasımda kiralara en fazla %11,74 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %11,74 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 2,13 artarak yıllık bazda yüzde 11,89 oldu. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 11,74 oldu. Buna göre kasım ayında kiralaraTÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %11,74 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %11,74

Zam bedeli: 117

Zamlı kira bedeli: 1.117 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI