Ramazan Ayı Öncesi Yine Aynı Senaryo! Yüzde 20 Zam Geldi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Ramazan ayı öncesi tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artmasını eleştirdi. Her yıl Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarında istenmeyen artışın gündeme geldiğini belirten Yardımcı, "Spekülatörler yine ortaya çıktı. Aylarca zam yapmadılar ama şu anda yüzde 20 zam geldi. Et geçen sene de bu sene de 46 TL'ydi; ancak 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Dana kıymayı esnafımız 50-52 TL arasında satıyor. Tavuk etinin fiyatı da 11 ile 12 TL arasında. Pahalı mı? Evet, pahalı." diye konuştu.

"SEKTÖR BATINCA KİMSENİN ELİNE BİR ŞEY GEÇMEZ"

Kırmızı ette ithal büyükbaşlarla fiyatların aşağı çekilebildiğini kaydeden Başkan Yardımcı, tavukta ise aynı şeyin tavukçuluk sektörünü bitireceğini söyledi. Tavukların yemlerine de ciddi zam geldiğini belirten Yardımcı, "Adamı kurtarmıyorsa girdi maliyetleri arttıysa ne yapsın? Mecbur artıracak. Sektör batınca kimsenin eline bir şey geçmez" dedi.

"İNSANLAR NASIL ALSIN?"

Tavuk etinin kilogram fiyatının 7-8 TL bandında seyrederken, şu anda raflara 8 TL'den geldiğini kaydeden Yardımcı, "Yüzde 20'nin üzerinde zam geldi. Ramazan ayında zamma karşıyım. 2 kilogram gelen bir tavuk 30 TL tutarsa patates soğan alınca eder 40 TL. Bir tencere yemek 50 TL olunca insanlar nasıl alsın?" diye konuştu.

"BENİM KASABIMDA SUCUĞU BİLE YASAKLADILAR"

Başkan Yardımcı, ulusal zincir marketlerde Et ve Süt Kurumu aracılığıyla yapılan et ve kıyma satışını da eleştirdi. Devletin 29 TL'ye aldığı eti, zincir marketlere 22- 23 TL'den verdiğini anlatan Başkan Yardımcı, "Kasap 29 TL'ye kestiği dananın etini nasıl 23 TL'ye verecek zincir marketler her şeyi satıyor. İlaç bile satıyorlar. Benim kasabımda sucuğu bile yasakladılar" dedi.

Kaynak: DHA