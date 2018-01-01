Kasaplar ve Kebapçılar Odası'nda Şevket Memiler Güven Tazeledi

Kilis Kasaplar ve Kebapçılar Odası Başkanlığı'na yeniden Şevket Memiler seçildi.



Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) binasında gerçekleştirilen kongreye Kilis'teki tüm oda başkanları ile davetliler katıldı. Kongrede Divan Başkanlığı'na Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül, Divan Başkan Vekilliği'ne Kilis Baklavacılar Odası Başkanı Mehmet Temur,, katip üyeliklere Halil Gözüsürmelioğlu ile Osman Eray seçildi. Yapılan konuşmalardan sonra seçimlere tek liste halinde giren Şevket Memiler yeniden Kilis Kasaplar ve Kebapçılar Odası Başkanlığı'na seçildi. Memiler'in listesi şu isimlerden oluştu:



"Hakkı Doğangün, Mustafa Oduncu, Mustafa Gökdemir, Yaşar Maaşoğlu, Ahmedt Canarslan, Erdoğan Aktaş."



Denetim Kurulu üyeliklerine ise Aziz Küçükoğlu, Bülent Palta, Zahrettin Yenici seçildi. Kongrede Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy'da hazır bulundu. - KİLİS