12.10.2019 14:13

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kaş Yarımadatonu' koşuldu.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi 'Kaş Yarımadatonu' adıyla düzenlenen yarı maraton iki dalda yapıldı. 12 kilometrelik yarışa, aralarında yabancıların da bulunduğu 21'i kadın 108, 21 kilometrelik yarı maratona ise aralarında yabancıların da bulunduğu 128'i kadın, 314 kişi katıldı. Yarışlar öncesinde tüm sporcuların Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı ısınma hareketleri renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: DHA