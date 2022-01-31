Kartepeli sporcular karate turnuvasından derece ile döndü

Kartepe Belediyesporlu sporcular, Sakarya'da düzenlenen Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası'ndan madalya ile döndü.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası, Türkiye Karate Federasyonu tarafından 22 Ocak tarihinde Sakarya Hendek'te düzenlendi. Turnuvada Kartepe Belediyespor Karate Takımının 11 kadın sporcusundan 7'si kilolarında derece yaptı. Beyza Kıran 54 kg üçüncü, Esma Gül 45 kg ikinci, Bilgenur Gökyurt 40 kg üçüncü, Beyza Topal 44 kg ikinci, Beste Naz Aytaç 40 kg üçüncü, Aslı Berra Kurt 37 kg üçüncü, Melahat Ada Umur 40 kg üçüncü olurken, Zehra Akdeniz, Ekin Öz, İrem Nur Alkan ve Feyza Topal da turnuvada ter döktü.

Sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Her zaman sporcularımızın yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Sporcu kardeşlerimizin elde ettikleri başarılar bizleri her zaman gururlandırmıştır. Kendilerine başarılar diliyorum. Spor hayatımızın bir parçası olmalı" dedi. - KOCAELİ