Kartepe Belediyesi ve Bem Bir-Sen Memurlar İçin İmza Attı

Kartepe Belediye Başkanlığı ile Bem Bir-Sen arasında 141 memuru ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 141 memuru ilgilendiren sosyal denge tazminatı için Bem Bir-Sen ile karşılıklı sözleşme imzaladı. Kamu görevlilerine toplu sözleşme yetkisinin tanınması ardından 01 Ocak 2018 -31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan yeni sözleşme için taraflar arasında anlaşma sağlandı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in makamında gerçekleşen imza töreninde Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen ve yöneticileri, Kartepe Belediyesi Temsilcisi Nurdoğan Tuncel ile Kartepe Belediyesi Başkan Yarımcısı Mehmet Filiz hazır bulundu.



İmza töreninde konuşan Bem Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, "Bugün Kartepe Belediyemizdeyiz. Kartepe bizim evimizdir. Şahsında Hüseyin Başkanımız, ticaretten siyasete, siyasette başkan yardımcılığına sonrasında belediye başkanlığına uzanan başarılı bir kişidir. Yaptıkları hizmetler ortadadır. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Ankara'da iş kolu imzalanması sonrasında belediyelerde sözleşmeler uzatıldı. Türkiye'de belediyelerin borcunun olduğunu biliyoruz. Bu Kocaeli'de vardır. Kartepe Belediyesi borcu olmayan ender belediyelerden biridir. Memurlarımızın faydalanmasını diliyorum" dedi.



Yapılan sözleşme hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Çalışanların alın terleri kurumadan maaşlarının düzenli ve zamanında, hak ettikleri ücreti alabilmeleri konusunda titiz davranıyoruz. Çalışanlarımızla bir takım halinde burada harcadıkları emeğin mesainin karşılığını vermek istiyoruz. Bugün imzaladığımız sözleşmede olduğu gibi çalışanlarımızın bu anlamda tatmin ve huzurlu olacakları bir ortamı oluşturmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Başarılı performans ve hizmet kalitesinde verimliliğin çok önemli olduğunu bunu da arttırmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Üzülmez, "Sosyal denge sözleşmemizi mümkün olabilecek en iyi şartlarda imzaladık. Göreve geldiğimiz günden beri işçilerimizin hak ettiği ödemelerini aksatmadan ödemekteyiz. İşçi ve memurlarımıza yönelik bu sözleşmelerle ücret noktasında da çalışanlarımızla ahenk içerisindeyiz. İlklerin belediyesi olarak bu sözleşme ile de memurlarımız arasında sözleşme imzalayan ilk ilçe belediyesi olmamızda ayrı bir mutluluk. İş barışının artması bakımından memur arkadaşlarımıza bu sözleşmenin hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ