Kartepe Belediyesi'nin 11 yeni aracı hizmete başladı

02.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:40

Kartepe Belediyesi, ilçe halkına daha iyi ve hızlı hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirdi.



Kartepe Belediyesi filosuna kattığı yeni araç ve ekipmanları ile ilçe genelinde temizlik hizmetini belediye marifetiyle gerçekleştirecek ve ihale etmeyecek. Kartepe Belediyesi Kartepelilere bundan böyle araçların kiracısı olarak değil sahibi olarak, sıfır model araçları demirbaşlarına ve hizmet yatırımlarına ekleyerek tertemiz ve yeşil bir Kartepe'de yaşama imkanı sunacak. Bunu yaparken de ihaleyi alarak hizmeti gerçekleştiren firmanın ticari faaliyeti neticesinde elde ettiği kar payı da Kartepeli'nin cebinde kalacak ve hizmet olarak geri dönecek.



Kartepe Belediyesi binası önündeki alanda ki 11 aracın tanıtımının yapıldığı programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Tevfik Mayda, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Kartepe Belediyesi birim müdürleri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. 11 araç Kartepe İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün'ün yaptırdığı dualarla hizmete alındı.



Araç tanıtım programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugünün haklı gururunu yaşıyoruz. Ruhsatında Kartepe belediyesine ait yazan araçlarla hizmet vereceğiz. Bu hizmetin bedeli yaklaşık 600 bin TL civarındaydı. Toplamda 11 araç aldık. Bu araçlar yaklaşık 5 Milyon gibi bir maliyetle tedarik edildi. Bu araçlar uzun yıllar ilçemize hizmet edecektir. Arkadaşlarımız bu konuda tecrübeli. Araçlarımız dün geldi bugün hemen hizmete alıp çalışmalara başlamak istedik" dedi.



Kocaman'ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Bu araçlar inşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Bizler Büyükşehir ve Kartepe belediyesi olarak çalışmalarımızı koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kartepe'de yaşayan insanlarımız nasıl belediye hizmetlerinden daha iyi faydalanır onun hesabını yapıyoruz. İnşallah birlikte daha güzel hizmetler sunacağız. Kazasız, belasız hayırlı hizmetler dilerim" diye konuştu.



Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan 11 araç 2019 model yeni nesil, çevre dostu, EURO 6 ve yakıt tasarruflu özelliği ile dikkat çekiyor. Hizmet aracı kiralamak yerine satın alma yoluna giden Kartepe Belediyesi 8 adet evsel atık çöp toplama kamyonu, 2 su tankeri ve bir tane vakumlu yol süpürme aracı hizmete alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA