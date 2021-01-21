Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu

21.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:59
Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ Kartal'da uzun yıllardır tanıdıkları kuyumcuya altınlarını emanet eden ve kuyumcunun altınlarla birlikte ortadan kaybolduğunu iddia eden mahalle sakinleri paralarını geri alabilmek için 2 yıldır mücadele veriyor.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ Kartal'da uzun yıllardır tanıdıkları kuyumcuya altınlarını emanet eden ve kuyumcunun altınlarla birlikte ortadan kaybolduğunu iddia eden mahalle sakinleri paralarını geri alabilmek için 2 yıldır mücadele veriyor. Altınlarını kaptıranlar kapanan kuyumcu dükkanının önünde toplanarak, açıklama yaptı.

Kartal Yakacık'ta 30 yıldır tanıdıkları kuyumcuya altınlarını emanet eden mahalle sakinleri büyük şok yaşadı. Yıllardır adını İbrahim Sevgi olarak bildikleri kişinin isminin Atakan olduğunu ve altınları ile birlikte ortadan kaybolduğunu gören vatandaşlar, 2 yıl önce altınlarını geri alabilmek için savcılığa başvurdu. Hukuk mücadelesi veren mahalle sakinleri dün Yakacık Meydanı'nda toplandı. Bir süre burada bekleyen vatandaşlar daha sonra kapatılan kuyumcu dükkanının yerine açılan baklavacının önüne geldi. Grup burada sloganlar attıktan sonra sessizce dağıldı.

"588 BİN LİRA KAYBIMIZ VAR"

Mağdurlardan biri, "Güven meselesi. Paramızı bıraktık, kaçtı gitti. Oğulları gezip eğlenirken biz burada sabahtan akşama kadar motosikletle su damacanası taşıyoruz. Mağdur durumdayız. Dini kullanarak yaptı, dini alet etti. Altınımızı, çocuğumuzun bilekliğine, kolyesine küpesine kadar o kişiye bırakmış olduk. 588 bin lira kaybımız var. Oğulları Dubailerde İngilterelerde gezerken biz burada sefil geziyoruz. Kendisine hiçbir şekilde ulaşamadık, para da alamadık. Kiramı ödeyemiyorum. Eşim dostum bana para veriyor, kiramı veriyor. Yiyecek erzağımı onlar getiriyor. Size daire vereceğim, şu kadar para gelecek, paranızı vereceğim diye kandırdı." dedi.

"30 YILDIR İBRAHİM DİYE BİLİYORDUK, ADI ATAKAN'MIŞ"Bir başka mağdur mahalle sakini ise, "30 yıldır burada oturuyoruz, adını Hacı İbrahim diye biliyorduk ama ismi Atakan'mış. İyi bir esnaftı. Ağabey, kardeş gibiydik. En son sıkıntı oldu, millet baskı yaptı oraya paramızı alacağız diye. Millete söz verdi. 'Haziranın 25'inde herkesin parasını vereceğim' dedi. Herkes altınını getirdi paraya çevirdi. 'Kartınızı getirin ben internete kaydedeceğim, bu altını paraya çevireceğim, falan gün paranızı vereceğim' dedi. O gün geldi, 25'inde herkes oraya gitti. Pazara gelmiş, dükkan kapalı. Kapıya telefonu yazıp, 'Ben uzun bir zaman gideceğim, beni tehdit ettiler, sonra sizinle görüşeceğim.' yazmış. 2 yıldır yok ortada." diye konuştu.

 


Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu
Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu
Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu
Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu
Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Muharrem İnce Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal'da altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:59:02. #1.14#
title