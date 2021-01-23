KARTAL'DA 340 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
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KARTAL'DA 340 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

23.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:02
KARTAL'DA 340 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

KARTAL'da düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

KARTAL'da düzenlenen operasyonda 340 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kartal, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinde U.S., isimli bir kişinin evinde ve iş adresinde kaçak tütün satışı yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelinin evine ve işyerine baskın yaptı. Yapılan aramalarda, birer kilogramlık paketler halinde 340 kilogram tütün, 9 kilo 250 gram açık kıyılmış tütün, 294 bin 600 adet boş makaron, 5260 adet dolu makaron, 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 284 adet bandrol yakalandı. U.S. yakalanarak gözaltına alındı. U.S., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilen tütün paketleri


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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