Karslı judocular milli takım seçmeleri katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karslı judocular milli takım seçmeleri katılacak

Karslı judocular milli takım seçmeleri katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Judo Federasyon'unca, Ankara'da düzenlenecek olan genç ve ümit milli takım seçme müsabakalarına Kars'tan 6 sporcu katılacak.

Türkiye Judo Federasyon'unca, Ankara'da düzenlenecek olan genç ve ümit milli takım seçme müsabakalarına Kars'tan 6 sporcu katılacak.

Hazırlıklarını Judo Kars İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Yasin Yeşiltepe nezaretinde Gençlik Merkezi Salonu'nda tamamlayan Karslı judocular seçmelere katılmak üzere Ankara'ya hareket edecek.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Federasyon Merkez Binası Spor Salonu'nda genç milli takım seçmeleri 29-30 Haziran, ümit milli takım seçmeleri ise 1-3 Temmuz tarihlerinde arasında yapılacak. Milli takım seçmelerine Tuanna Çınarlı 48 kg., İlayda Çınarlı 52 kg., Elif Aysima Kaya 63 kg. Murat Efe Coşkun 66 kg., Muhammet Emin Gökhan 66 kg. ve Muhammed Bayrak 81 kg.'de katlarak Kars'ı temsil edecek.

Judo Kars İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Yasin Yeşiltepe, "Serhat şehri Kars'ı temsilen 6 sporcu ile katılacağız. Sporcularımızın bazıları zaten milli takımda şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Sporcularımızın yetişmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Kars Spor İl Müdürümüz Nedim Aslan ve Kars Spor Hizmetleri Müdürümüz Ömer Saltık'a çok teşekkür ediyoruz. Müsabakalardan madalyalar ile dönmek istiyoruz" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karslı judocular milli takım seçmeleri katılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 09:02:20. #1.15#

title