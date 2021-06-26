Karslı judocular milli takım seçmeleri katılacak

Türkiye Judo Federasyon'unca, Ankara'da düzenlenecek olan genç ve ümit milli takım seçme müsabakalarına Kars'tan 6 sporcu katılacak.

Türkiye Judo Federasyon'unca, Ankara'da düzenlenecek olan genç ve ümit milli takım seçme müsabakalarına Kars'tan 6 sporcu katılacak.

Hazırlıklarını Judo Kars İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Yasin Yeşiltepe nezaretinde Gençlik Merkezi Salonu'nda tamamlayan Karslı judocular seçmelere katılmak üzere Ankara'ya hareket edecek.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Federasyon Merkez Binası Spor Salonu'nda genç milli takım seçmeleri 29-30 Haziran, ümit milli takım seçmeleri ise 1-3 Temmuz tarihlerinde arasında yapılacak. Milli takım seçmelerine Tuanna Çınarlı 48 kg., İlayda Çınarlı 52 kg., Elif Aysima Kaya 63 kg. Murat Efe Coşkun 66 kg., Muhammet Emin Gökhan 66 kg. ve Muhammed Bayrak 81 kg.'de katlarak Kars'ı temsil edecek.

Judo Kars İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Yasin Yeşiltepe, "Serhat şehri Kars'ı temsilen 6 sporcu ile katılacağız. Sporcularımızın bazıları zaten milli takımda şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Sporcularımızın yetişmesinde bizlere desteklerini esirgemeyen Kars Spor İl Müdürümüz Nedim Aslan ve Kars Spor Hizmetleri Müdürümüz Ömer Saltık'a çok teşekkür ediyoruz. Müsabakalardan madalyalar ile dönmek istiyoruz" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı