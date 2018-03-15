Karslı Çiftçiler 400 Bin TL Tutarında Sertifikalı Tohum Desteği

Kars Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle Kars'ta yem bitkisi üretimini geliştirmek ve geçen yıl yaşanan kuraklık sebebiyle, çiftçinin 2018 yılı üretim sezonunda tohumluk sıkıntısı çekmemesi amacıyla yaklaşık 400 bin TL. tutarında sertifikalı tohum desteği veriyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, 'Tohum Bizden Üretim Sizden' Projesi ile hazırladıkları 126 ton sertifikalı yulaf tohumluğu ve 65 ton sertifikalı tritikale tohumun dağıtımı Kars Tarım Kredi Kooperatifi marifetiyle yapmaya başladıklarını belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştiren tohum dağıtımına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, 2018 yılı üretim sezonunda il ve ilçelere bağlı köylerde yem bitkisi üretimi yapan toplamda 473 çiftçiye yaklaşık 400 kilo civarında tohumluk dağıtılacağını söyledi.

9 bin 550 dekarlık alanda yem bitkisi ekimi yaptırılacağına dikkat çeken Dr. Hüseyin Düzgün, "Böylelikle Kars hayvancılığında büyük önem taşıyan ve işletme maliyetlerinin yüzde 70'ini oluşturan yem maliyeti konusunda ilimiz çiftçileri desteklenerek hem kaliteli kaba yem üretiminin devamlığı hem de üretiminin artırılması sağlanacaktır. Ayrıca bu proje kapsamında dağıtılan yem bitkilerini ekecek olan ve ekilişlerini ota biçerek hasat edecek çiftçilere dekar başına 75 lira yem bitkisi desteği ve 19 lira da mazot ve gübre desteği vereceğiz. Sadece bu proje ile çiftçilere 400 bin lira proje bedeli olmak üzere 716 bin 250 lira yem bitkileri üretimi desteği, 181 bin 450 lira mazot ve gübre desteği, 57 bin 300 lira da yurt içi sertifikalı tohum kullanımı desteği olmak üzere yaklaşık 1 milyon 400 bin liralık destekleme ödemesi yapılacaktır" dedi.

Projenin hükümet ve ilgili bakanlıklar katında geçmesi ve kaynağını sağlamak için verdikleri destekten dolayı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'e teşekkür eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Öncelikle Yem bitkilerini yeşil ot olarak biçme kültürünü yaymak istiyoruz. Bilindiği gibi geçen yılın kurak geçti. Çiftçilerimizin hem hayvanlarını beslemesinde hem de kaba yem ihtiyacını karşılamak açısından bir can suyu olsun istedik. Çiftçilerimize yem bitkisi ekimini teşvik etmek istedik. Hem de yem bitkilerini yeşil ot olarak kullanma alışkanlığını artırmak istiyoruz. Yulaf tohumluğu ve tritikale her ikisini de bölgemizde yeşil olarak kullanımı yaygın değildi. Biz çiftçimize bu alışkanlığı kazandırmak maksadıyla ve kısmen de destek olsun amacıyla bir proje yaptık. Projemizi bakanlığa gönderdik tabi bu proje 400 bin liralık bir proje. Projenin kaynağını sağlamak için başta Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan ve Milletvekilimiz Selahattin Beyribey'ın yardımlarıyla bakanlığımızdan bu paranın tez elden çıkarılması sağlandı. Para çıktıktan sonra aralık ayında tohumluğun en yoğun olduğu zaman tohumluğun çürüyeceği ve hasar alacağı düşüncesiyle hemen teslim etmedik. Ekiliş zamanı, havalar güzelleşince toprağımız tavına gelince dağıtalım dedik. Aynı anda yedi ilçemizde de bu dağıtım devam etmektedir. Biz burada çiftçilerimize kazan kazan kültürünü aşılamak için çabalıyoruz. Bizim amacımız hem yetiştiricilerimizin ve çiftçilerimizin gelirlerine gelir katmaları için bir çaba sarf etmek hem de ilimiz hayvancılık şehri yüzde yetmiş, seksen insanımızın tarımdan geçimini kazandırdığı bir şehir hayvanın olduğu yerde de baş gider kaba yem dediğimiz ot gideridir. Tabi iklim değişiyor kuraklık oluyor, yağış olmuyor. Bu manada çiftçimizin önlemini alması için yeşil ota yem bitkisine yöneltmemiz için yapmış olduğumuz bir projeydi. Çiftçilerimizle konuştuk kendileriyle çok ciddi yankı buldu memnun oldular. İnşallah ilerleyen günlerde yeni projeler kazandırmayı istiyoruz" şeklinde konuştu. - KARS