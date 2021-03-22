Karslı atletler Ardahan'dan madalyayla döndü
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Karslı atletler Ardahan'dan madalyayla döndü

22.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:15
Karslı atletler Ardahan'dan madalyayla döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ardahan'da düzenlenen kros yarışmalarına katılan Karslı atletler kentte madalyayla döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ardahan'da düzenlenen kros yarışmalarına katılan Karslı atletler kentte madalyayla döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 1. Grup Yarışmaları kapsamında Ardahan'da gerçekleştirilen Yıldız Kızlar kros şampiyonasına atletizm hocası İsmail Bağ, nezaretinde katılan Kars Belediye Spor Kulübü atletlerinden Fatma Altun, Berfin Gümüş ve Zennure Güneş soğuk hava, rüzgar ve kar yağışına rağmen 2 bin metre koşusunda takım olarak 1'inciliği kazandı.

Yarışmalarda dereceye giren Belediye Sporlu atletleri Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Ardahan'da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren başarılı atletler 3 Nisan da Erzurum'da düzenlenecek olan 2. Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Proje 2. aşamaya girmeye hak kazandı. - KARS

Karslı atletler Ardahan'dan madalyayla döndü
Karslı atletler Ardahan'dan madalyayla döndü
Karslı atletler Ardahan'dan madalyayla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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