Karşıyaka'ya Rıdvan Şimşek'ten destek geldi
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Karşıyaka'ya Rıdvan Şimşek'ten destek geldi

Karşıyaka'ya Rıdvan Şimşek'ten destek geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'nın eski futbolcularından Rıdvan Şimşek, kulübe destek verdi.

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'nın eski futbolcularından Rıdvan Şimşek, kulübe destek verdi. Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişen Timuçin Aşcıgil, Ali Say ve Orhan Ovacıklı'nın ardından Karşıyaka'da tarihinin en yüksek bonservis bedelini kulübe kazandırıp Beşiktaş'a transfer olan Rıdvan Şimşek 10 adet kombine alarak destek oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Altay formasıyla Süper Lig'e çıkma sevincini yaşayan deneyimli sağ bek Rıdvan Şimşek, "Karşıyakamızın bu durumda olması içimizi acıtıyor. Transfer yasağının kalkması camiaya bir heyecan getirecek. Umarım Karşıyaka Spor Kulübü geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarmıştır" dedi.

İsminin altyapısından yetiştiği Karşıyaka ile çıkan transfer söylentileri hakkında da konuşan Rıdvan Şimşek, "Karşıyaka hangi ligde olursa olursa olsun istenildiği takdirde seve seve geri dönerim, para konuşmam. Karşıyaka benim yuvam, bize yakışan bu enkazı hep beraber kaldırıp Karşıyaka'yı iki senede 1'inci Lig'e taşımak. Beni ben yapan Karşıyaka'dır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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