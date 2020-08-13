Karşıyaka, Metin Peker'le sözleşme yeniledi Karşıyaka, 27 yaşındaki stoper Metin Peker ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Karşıyaka, 27 yaşındaki stoper Metin Peker ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, kaptan Mustafa Aşan'dan sonra Metin Peker ile de sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Karşıyaka Spor Kulübü, alt yapısından profesyonelliğe yükselen tecrübeli stopere yeşil-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Metin Peker, 2011 yılında profesyonel olduğu Karşıyaka'da bu zamana kadar 130 resmi karşılamaya çıktı. - İZMİR

Kaynak: İHA