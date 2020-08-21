Karşıyaka, Harun Atalay'ın sözleşmesini uzattı Karşıyaka, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Harun Atalay ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Karşıyaka, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Harun Atalay ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, 2020-2021 sezonu kadro planlamalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Harun Atalay ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, Harun Atalay'a da yeşil-kırmızılı forma altında başarılı sezonlar dilendi.

Atalay, Karşıyaka altyapısından yetiştikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu. 24 yaşındaki orta daha oyuncusu, bugüne kadar takımıyla 82 resmi karşılaşmada forma giydi. - İZMİR

Kaynak: İHA