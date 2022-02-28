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Karşıyaka diken üstünde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karşıyaka diken üstünde

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta küme düşme hattındaki rakibi Gümüşhanespor ile sahasında 1-1 berabere kalarak fırsat tepti.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta küme düşme hattındaki rakibi Gümüşhanespor ile sahasında 1-1 berabere kalarak fırsat tepti. Yeşil-kırmızılı ekip, 27 puanla küme düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alıyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 24. haftasında Karşıyaka, Gümüşhanespor'u konuk etti. 76. dakikada 1-0 geriye düşen yeşil-kırmızılılar, İhsan Furkan Deniz'in 87. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde öne geçmeyi başaramayan Kaf-Kaf, maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Karşıyaka haftayı 27 puanla 14. sırada, Gümüşhanespor ise 28 puanla 13. sırada tamamladı.

Kaf-Kaf fırsat tepti

Mücadeleden galibiyetle ayrılamayan Karşıyaka, birçok önemli fırsatı tepmiş oldu. Küme düşme hattında bulunan rakipleri Modafen ve Mardin 1969'un kaybettiği haftada puan farkını açma şansını değerlendiremeyen yeşil-kırmızılılar, Gümüşhanespor'u da yenemeyerek puan sıralamasında rakibinin üstüne çıkma fırsatını tepti. İzmir temsilcisi, ligin 25. haftasında 4 puanla 17. sırada yer alan Ceyhanspor'a konuk olacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Karşıyaka, İzmir, Spor, Haberler

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