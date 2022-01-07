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Karşıyaka'da transferde arayış sürüyor

Karşıyaka'da transferde arayış sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıda umduğunu bulamayıp ikinci yarı öncesi transfer yasağını açmaya çalışan Karşıyaka, birçok oyuncunun ayrıldığı kadrosunu hızlı hamlelerle takviye etmeye uğraşıyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıda umduğunu bulamayıp ikinci yarı öncesi transfer yasağını açmaya çalışan Karşıyaka, birçok oyuncunun ayrıldığı kadrosunu hızlı hamlelerle takviye etmeye uğraşıyor. Altyapı patentli Harun ve Mert'in yanı sıra sezon başında alınan 12 yeni futbolcudan Barış Sungur, Okan Yılmaz, Oğulcan, Sefer, Batuhan Demirel ile Alperen olmak üzere 6'sıyla yollarını ayırma kararı alan Karşıyaka, kadro dışı olan Doğukan İnci'yi 450 bin TL'ye Ankaraspor'a satıp, Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'ı Nevşehir Belediyespor'a kiraladı.

KEREM PALA TAMAMSezon başında oluşturduğu kadrosu çok eksilen Karşıyaka, transferde şimdiye kadar Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki santrforu Can Muhammet Vural ve Pazarspor'dan 27 yaşındaki ön libero Fatih Ergen'le sözleşme imzalarken, listesindeki Çorumspor FK'dan 10 numara Kerem Pala'yla da büyük ölçüde anlaştı. İzmir'e gelen 25 yaşındaki Yomrasporlu golcü Fatih Taşdelen'in de imzası bekleniyor. Keçiörengücü'nden 19 yaşındaki stoper Haşim Arda Sarman'ın ise antrenmanda denenip beğenilmediği öğrenildi. Kaf-Kaf, mutlaka kanat, stoper ve orta saha transferi de yapacak. Ara transfer döneminin 12 Ocak'ta resmi olarak başlamasıyla yasağın açılıp, yenilerin 16 Ocak'ta Erokspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçına yetişmesi için telaş var.


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Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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