Karşıyaka'da tam kadro sevinci
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Karşıyaka'da tam kadro sevinci

16.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:11
Karşıyaka'da tam kadro sevinci

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısına kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka, uzun süre sonra tam kadro olmanın sevincini yaşıyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısına kampa gitmeyip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlanan Karşıyaka, uzun süre sonra tam kadro olmanın sevincini yaşıyor.

İlk yarının son haftalarında takımdaki toplam 13 koronavirüs vakasıyla sarsılan yeşil-kırmızılılarda tüm futbolcular hastalığı atlatıp antrenmanlara döndü. Sakatlığı bulunan Mustafa Aşan da iyileşerek takıma tekrar katıldı. Daha önce ameliyat olup sezonu kapatan Burak dışında eksiği kalmayan Karşıyaka, Anıl'ın 27'nci, koronavirüsü yenip hafta içinde takıma dönen Erdoğan'ın 23'üncü doğum gününü hep birlikte kutladı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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