Karşıyaka'da Necati tamam
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Karşıyaka'da Necati tamam

Karşıyaka'da Necati tamam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da yönetim, eski kalecilerden Necati Yılmaz'la alacağı konusunda anlaşmaya vardı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'de 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da yönetim, eski kalecilerden Necati Yılmaz'la alacağı konusunda anlaşmaya vardı. Yeşil-kırmızılılarda 2007-2013 yılları arasında forma giyen, geçen sezonu Sivas Belediyespor'da geçiren 31 yaşındaki eldiven, 8 sene önceden kalan alacaklarında yüzde 50 indirim yaptı.

Kaf-Kaf'ın Necati'nin alacağını ödeyip dosyayı kapattığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda daha önce Necati Ateş, Hasan Çelik gibi isimler de alacaklarının yarısını kabul edip kulübe muvafakatname vermişti. Karşıyaka'nın diğer alacaklı isimlerle paralarının yüzde 25'ini ödeyerek tek transfer dönemliğine muvafakatname almak için pazarlıkları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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