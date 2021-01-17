Karşıyaka'da Mustafa rüzgarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Karşıyaka'da Mustafa rüzgarı

17.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:12
Karşıyaka'da Mustafa rüzgarı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı play-off hattında bitiren Karşıyaka'da Mustafa Değirmenci bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı play-off hattında bitiren Karşıyaka'da Mustafa Değirmenci bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Sezona yedek başlayan ve ilerleyen haftalarda formayı kapan tecrübeli sağ kanat oyuncusu, yaptığı 4 asistle takımında en çok gol pası veren ismi oldu. 

Yeşil-kırmızılı ekipte zaman zaman savunmanın sağında da görev yapan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 13 maçta henüz rakip fileleri havalandırma başarısını gösteremedi. Başarılı oyuncu en son golünü 15 Mayıs 2019'da play-off yarı final karşılaşmasında deplasmanda Vanspor'a atmıştı. İkinci yarıya evinde hazırlanan Kaf-Kaf'ta yönetim kurulu online toplantı yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ İlham Aliyev Donald Trump Ahmet Davutoğlu
Magazin Oğuzhan Koç İrem Derici Jennifer Lopez Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karşıyaka'da Mustafa rüzgarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 15:12:36. #1.15#
title