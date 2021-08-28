Karşıyaka'da Mehmet de gitti
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Karşıyaka'da Mehmet de gitti

Karşıyaka'da Mehmet de gitti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, kalecilerden Mehmet Aksoy'la da yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken şimdiden 7 takviye yapan Karşıyaka, kalecilerden Mehmet Aksoy'la da yollarını ayırdı. Kadrosunu Manisa FK'dan 28 yaşındaki kaleci Yusuf Balcıoğlu ve Turgutluspor'dan profesyonel lig maçı tecrübesi olmayan 21 yaşındaki file bekçisi Yunus Yağız'la takviye eden Karşıyaka, kalecilerden Efe'den sonra Mehmet'ten de kulüp bulmasını istedi. 

Mehmet'in vedasıyla geçen sezondan bu yana yeşil-kırmızılıların altyapı patentli kadrosundan ayrılan isim sayısı 14'e yükseldi. 23 yaşındaki Mehmet, Karşıyaka'da 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de 3, 2019-2020 sezonunda 3'üncü Lig'de 6, geçen sezon da 3 maçta kaleyi korumuştu. Transfer yasağını geçici olarak kaldırmak için sayılı günleri kalan Karşıyaka, 8 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi bu hafta tahtayı açmaya çalışacak.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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