Karşıyaka'da kaptandan şok tepki
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Karşıyaka'da kaptandan şok tepki

Karşıyaka'da kaptandan şok tepki
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefini uzak ara kaçırdıktan sonra son hafta öncesi Play-Off yarışında da havlu atan Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan, isim vermeden takımın eski çalıştırıcısı Soner Tolungüç'ü eleştirdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefini uzak ara kaçırdıktan sonra son hafta öncesi Play-Off yarışında da havlu atan Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan, isim vermeden takımın eski çalıştırıcısı Soner Tolungüç'ü eleştirdi. Yeşil-kırmızılılarda 7 yıldır forma giyen takımın en tecrübeli ismi, Play-Off şansı kaçtıktan sonra sosyal medyada açıklama yapıp, "Şimdi mutlu musunuz, bu takım bu yeri haketti mi? Karşıyaka Spor Kulübü'nün, Karşıyaka'nın formasının, armasının neden değerini bilmedin? Karşıyaka senin evindi hani? Takım Play-Off'a girmedi, neden girmedi? Girememesinin sebebinin eseri sen değil misin? Zamanında bu takımı iyi çalıştırsaydın, kafan burada olsaydı şimdi güzel günleri yaşıyor olacaktık ama nedense bitmeyen egoların olmasa şu an bu durumda olmazdık" dedi.

Mustafa Aşan, "Belki cevabın olur, emin ol ki her cevabına bir cevabım vardır. Ben doğruları konuşurum. Türk futbol camiası benim nasıl biri olduğumu, kim olduğumu iyi bilir. Oynadığım tüm takımlarda formamı şerefimle namusumla taşımış bir insan olarak anıldım. Bu kulüp elbet güzel günler görecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm Karşıyaka taraftarına bir özür borcum var. 'Bu takım Play-Off'a çıkacak' diye söz vermiştim. Takım çıkamadığı için herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. Eleştiri oklarının hedefi olan yönetime de kol kanat geren futbolcu, "Her başarının bir ödülü varsa her başarısızlığın da bir cezası vardır. Ben bir takım kaptanı olarak geçmişe göre başarısız olduğumu düşünüyorum, lakin bu başkan ve yönetimin başarısız olduğu anlamına gelmez. Sayın yönetim kurulu her zaman futbolcusuna destek olmuştur. Başarısızlık varsa kaptan olarak üstüme alınıyorum" açıklamasını yaptı. 

İKİNCİ YARIDA AYRILDI

Karşıyaka, takımı geçen sezon ilk 3 maç sonrası düşme hattında devralıp Play-Off finali oynatan Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde 2'nci Lig'i finalde seri penaltılarla kaçırdı. Kaf-Kaf, Tolungüç'le bu sezon ilk yarıda namağlup liderliğe kadar yükseldi. Tecrübeli teknik adam ikinci yarının ilk haftasında takımı Isparta 32 Spor'a mağlup olduktan sonra istifa etti. Soner Tolungüç ayrıldığı hafta 29 puanla Play-Off hattıyla aynı puanda olan Kaf-Kaf, ardından çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak hedefini ıskaladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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