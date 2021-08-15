Karşıyaka'da kamp başlıyor
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Karşıyaka'da kamp başlıyor

Karşıyaka'da kamp başlıyor
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona yaklaşık 5 haftadır İzmir'de hazırlanan Karşıyaka, yarın Afyonkarahisar'a kampa gidecek.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona yaklaşık 5 haftadır İzmir'de hazırlanan Karşıyaka, yarın Afyonkarahisar'a kampa gidecek. Daha önce koronavirüs pandemisi nedeniyle Bolu'daki ilk etap kampını iptal eden Kaf-Kaf, Afyon'da yine pandemi nedeniyle kampı uzatmayıp 5 gün kalacak. Yeşil-kırmızılı ekip kampta Çarşambaspor ve Aksarayspor'la hazırlık maçları oynayacak. Geçen sezondan beri toplam 13 futbolcuyla yollarını ayıran Karşıyaka, kadrodaki mevcut tüm futbolcuları kampa götürecek. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan kulüpte takıma yeni katılıp isimleri resmi olarak açıklanmayan 6 transfer de kadroyla kampa giderek özel maçlarda forma giyecek.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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