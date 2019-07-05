Karşıyaka'da Büyükkarcı umutlu

BASKETBOL takımının başına A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl aradan sonra yeniden getiren, futbolda da takıma geçen sezon Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la tekrar anlaşan Karşıyaka'da, Başkan Turgay Büyükkarcı, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Büyükkarcı, "Gerek basketbol hocamız Ufuk Sarıca, gerek futbol hocamız Mesut Toros ve gerekse voleybol hocamız Tamer Çamlıbel yeni sezon öncesi oldukça heyecanlılar ve bu bizleri yeni sezon öncesi fazlasıyla umutlandırıyor" diye konuştu.

Basketbolda ilk transferlerini gerçekleştirip Brandon Triche ve Jordan Morgan'la sözleşme imzalayan, Yunus Emre Sonsırma ile Semih Erden'e de imza attırmak için gün sayan Karşıyaka'da, nokta atışı yaptıklarını ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı, bütçenin içinde kaldıklarını da belirtti. Büyükkarcı, "Basketbolda kadromuzu kaliteli ve bizi hedefe taşıyacak oyuncularla şekillendirmeye başladık. Mali disiplini bozmadan Pınar Karşıyaka'ya fayda sağlayacak oyuncularla anlaşarak tribünleri eski heyecanlı günlerine döndürmeyi hedefliyoruz. Kadromuzda altyapıdan yetişen oyuncular da yer alacak. Geleceğe dönük ancak anı da ıskalamadan, rakiplerini mücadelesiyle ısıran bir takım yaratmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

- İzmir